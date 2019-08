Turnusmäßig wird von der Urenco Deutschland GmbH wieder die Broschüre „Information der Öffentlichkeit nach der Strahlenschutzverordnung und der Störfallverordnung“ verteilt. Wie das Unternehmen mitteilt, beschreibt Geschäftsführer Dr. Joachim Ohnemus in der Broschüre den Anlass für die Postwurfsendung. Er erläutert, dass die Anlage sicherer ist als vom Gesetzgeber gefordert und dass sich das Sicherheitskonzept in mehr als 30 Jahren Betrieb hervorragend bewährt hat.

In der Broschüre werden auch Fachbegriffe und ihre Bedeutung erläutert, es wird auf Störfälle und mögliche Risiken eingegangen, wie deren Auswirkungen begrenzt werden, und wie man im Falle eines Alarms richtig reagiert.

Diese sechste Wiederholungsinformation wird Anfang August verteilt an alle Haushalte in einem gewissen Umkreis der Urananreicherungsanlage. Konkret betrifft es die Haushalte in Gronau und Epe, sowie benachbarte Teile der niederländischen Gemeinde Losser. Bei den niederländischen Haushalten ist ein Begleitbrief der Bürgermeisterin der Gemeinde Losser aufgenommen.

Wer kein Exemplar erhalten hat oder gerne ein zweites Exemplar haben möchte, kann sich direkt an die Firma Urenco oder an die Stadtverwaltung wenden. Wer sich ausführlicher über die Anlage und ihre Sicherheitseinrichtungen informieren möchte, kann das Informationszentrum der Firma besuchen oder einen Termin für eine Betriebsbesichtigung vereinbaren unter info@urenco.com.