Geprägt wird das Leben von Günter Vaartjes von Kindesbeinen an durch die Textilindustrie. Schon neben dem Besuch der Volksschule beginnt Vaartjes bei der Baumwollspinnerei Gronau (BSG) seinen beruflichen Werdegang als „Postjunge“. Eine Ausbildung zum Industriekaufmann schließt sich an. In den folgenden mehr als fünf Jahrzehnten engagiert er sich in verschiedenen Bereichen für „seine“ BSG, hat am Ende Prokura für den Bereich Einkauf. Vaartjes muss aber in den 1990er-Jahren auch den Niedergang der BSG miterleben.

Im Ruhestand findet Günter Vaartjes mit der Arbeit für den Heimatverein eine neue Aufgabe. 2002 wird er Vorsitzender des Vereins und übt dieses Amt zwölf Jahre aus. Viele Entwicklungen in dieser Zeit tragen entweder seine Handschrift oder werden von ihm mitinitiiert oder gefördert: Die monatlichen Treffen des Heimatvereins, die sich großer Beliebtheit erfreuen, das Engagement für Erhalt und Pflege der plattdeutschen Sprache und die Durchführung der Radwanderungen sind hier ebenso zu nennen wie Vaar­tjes‘ Einsatz für die Verwirklichung des Mühlen-Ensembles am ehemaligen Standort der Wolber‘schen Mühe und die Wiedererrichtung der Reste des alten Schlossportals. Leidenschaftlich führt er auch den Kampf für den Erhalt des letzen Schornsteins eines Textilwerkes in Gronau, wenn auch am Ende ohne Erfolg.

In vielen Veröffentlichungen – auch in den Westfälischen Nachrichten – wendet sich Vaartjes heimatgeschichtlichen Themen zu. Etwa der Stadtgesichte oder den Bezügen des Fürstenhauses Bentheim-Steinfurt zu Gronau. Seine besonderen Verbindungen zur Textilindustrie dokumentiert er durch die Aufarbeitung der Geschichte aller Gronauer Textilunternehmen.

Zu seiner besonderen Mission macht Günter Vaar­tjes im hohen Alter die Bewahrung der Zeugnisse Gronauer Textilgeschichte in einem Textilarchiv. Engagiert und teilweise im Alleingang kämpft er für diese Idee – mit Erfolg: Heute ist eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten zur Textilgeschichte im Alten Rathausturm zu finden. Mehr noch: Vaar­tjes hat, wie seine Familie gegenüber den WN berichtet, noch zu erledigende Aufträge in Sachen Textilgeschichte kurz vor seinem Tod an Sohn und Enkel übertragen – Hinweise darauf, wie wichtig ihm dieses Anliegen war.

Im April 2014 legt er den Vorsitz des Heimatvereins nieder. „Versichern kann ich, dass ich mein Amt gerne und auch mit Engagement ausgeübt habe. Es hat mir Freude bereitet, weil auch der Erfolg sichtbar geworden ist“, betont er während der Jahreshauptversammlung. In derselben Sitzung wird Vaartjes zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

In den 1950er-Jahren gehört Günter Vaartjes zu den Mitbegründern einer Gronauer Ortsgruppe des Deutschen Vereins für Gebrauchshunde, dessen Mitglied er bis zu seinem Tod war. Mehr als zwei Jahrzehnte begleitet er die Arbeit dieses Vereins als Geschäftsführer und war dabei in vielen Bereichen aktiv.

Die Trauerfeier zur Einäscherung von Günter Vaar­tjes findet am Samstag (10. August) um 10.30 Uhr in der Ev. Stadtkirche statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt später im Familienkreis.