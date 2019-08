Gronau -

Vor einigen Wochen noch waren Politik und Verwaltung auf der Suche nach der großen Lösung: Dauerhafter, stabiler und vandalismusresistenter Sonnenschutz am Wasserlabyrinth sei nur schwierig zu realisieren. Im Boden seien zahlreiche Leitungen verlegt, was die Verankerung erschwere. Zudem müsse auf Statik und Windanfälligkeit geachtet werden – das Thema wurde in den Fachausschuss verwiesen.