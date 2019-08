Die Wutzball-Party wird allerdings wie vorgesehen am Samstag (10. August) ab 21 Uhr durchgeführt. Statt des Turniers ist für Sonntag ab 11 Uhr ein Frühschoppen angesetzt. Um aber „den Mannschaftssport in Epe zu fördern“, so die KLJB, wird als Ersatz für das Wutzballturnier am Sonntag ab etwa 14 Uhr ein Flunkyball-Turnier veranstaltet. Dazu können sich bis 14 Uhr Fünferteams am Austragungsort (Anna-Merian-Straße 4 in Epe) anmelden.

Auch Besucher sind beider Veranstaltung herzlich willkommen.