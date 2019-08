Eine Prognose für das Wetter kann Melanie Dittmann , Chefin der Gasstätte am Drilandsee, allerdings noch nicht abgeben. Sicher ist aber, dass die Spaßmacher des Comedyabends für jede Menge Lacher und eine Super-Stimmung sorgen werden.

Mit Oliver Thom , Tim Perkovic, Jan Preuß und Michael Ulbts wirken vier großartige Comedians mit, die schon seit vielen Jahren in ganz Deutschland auftreten. „Mit den Vier dürfte es ein herrlich lustiger Start ins Wochenende werden“, so Dittmann.

Mit Lebensfreude und Energie erzählen die vier Spaßmacher über die Komik des Alltags, über Job, Herausforderung als Comedian, Ärger mit dem Nachwuchs und vielem mehr. Sauber pointiert und herrlich komisch. Ob jung oder alt – da ist für jeden Geschmack was dabei, so die Veranstalter. Los geht es um 20.30 Uhr.

Wer am 23. August beim Comedy-Abend im Haus am See dabei sein will, bekommt die Karten im Vorverkauf für zwölf Euro vor Ort (Am Driland 14A, Gronau). Online gibt es Karten bei Eventim und auf der Webseite der Mixed-Comedy-Show. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Los geht es um 20.30 Uhr. Ende ist gegen 22.30 Uhr.