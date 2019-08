Der Biologe arbeitet für die Biologische Station Zwillbrock und ist seit Jahrzehnten für die Naturschutzgebiete in Gronau zuständig. Trotzdem freut er sich immer noch, wenn er zum Beispiel nach wenigen Schritten ins Graeser Venn mitten in einem Erlenbruchwald steht. Zwischen den wasserliebenden Bäumen stehen die typischen Seggen – Sauergrasgewächse, die auf Bodenerhebungen wachsen, den sogenannten Bulten. Was fehlt, ist das Wasser, denn ein Bruch wird von Niederschlägen gespeist, aber die gibt es zurzeit kaum, der Sommer ist zu trocken.

Das Venn hat nicht nur den Effekt einer Mond-, sondern auch den einer Zeitreise zu bieten. Zwischen einigen Gewässern sieht die Landschaft ansatzweise so aus, wie sie auf weiten Flächen nach der letzten Eiszeit ausgesehen haben könnte. Damals – vor rund 10 000 Jahren – wuchsen die Hochmoore (s. Info-Kasten), von denen heute nur noch Reste übrig sind. Doch hier im Naturschutzgebiet Graeser Venn hat die Moorbildung wieder eingesetzt: Kleine Gewässer werden nach und nach überwachsen, der sogenannte Schwingrasen entsteht. Torfmoose bedecken den Boden. Aber ach, die Wachstumsgeschwindigkeit liegt bei einem Millimeter – pro Jahr!

Foto: Frank Zimmermann

Doch der Boden federt, und wenn man länger an einer Stelle stehen bleibt, bildet sich im Fußabdruck eine kleine Pfütze. Auch die Pflanzen, die Christoph Rückriem hier entdeckt, zum Beispiel die blühende Moosbeere, stimmen ihn zuversichtlich. „Der Wasserhaushalt ist in Ordnung, und die Hochmoorspezialisten, die hier wachsen, zeigen, dass es nur wenig Nährstoffeintrag gibt.“

Das Eper Venn, das deutlich kleiner ist als das Graeser Venn, ist aber aus Sicht des Biologen nicht weniger wichtig. „80 Prozent der schützenswerten Arten, die in oder an nährstoffarmen Gewässern leben, kommen dort in einem Gewässer vor“, sagt er und kommt zu folgendem Schluss: „Wir müssen die letzten Schutzgebiete mit Zähnen und Klauen verteidigen, sonst verlieren wir Hunderte Arten auf einen Schlag.“