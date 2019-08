Ein bisschen Farbe reicht nicht

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Diese Frage wird heute rauf und runter diskutiert. Elektroautos? Wasserstoffantrieb? Mehr (kostengünstige) Züge und Busse? All das sind Stichwörter, über die eifrig gesprochen werden.

In Zeiten der Klimaschutz-Debatte und der immer höheren CO-Belastungen durch immer mehr Autos und Lkw ist klar, dass sich etwas ändern muss. Der Lkw-Verkehr wird in den nächsten Jahren weiter stark steigen. Amazon , Zalando und Co. lassen grüßen. Der Staat hat durch das Kaputtsparen bei der Infrastruktur der Deutschen Bahn das Dilemma selbst forciert. Die Frage ist nur, wie dieser Mobilitätswandel gestaltet werden soll.

Einig sind sich alle Experten eigentlich, dass der Fahrradverkehr ausgebaut werden muss. Mit den schnelleren Pedelecs und E-Bikes werden die Zweiräder für immer mehr Menschen eine interessante Variante. Um das Radfahren attraktiver zu gestalten, muss die passende Infrastruktur geschaffen werden.

Und da wären wir beim lokalen Thema. Die T-Kreuzung im Bereich Bischof-Hermann-Straße und Nienborger Straße ist besonders für Radfahrer unübersichtlich. Die Vorfahrt ist sowohl auf den ersten als auch zweiten Blick nicht klar ersichtlich. Die Gemeinde ist sich dessen bewusst. Die Verwaltung strebt eine bauliche Lösung im Sinne der Radfahrer an. Ein guter Ansatz.

Doch das kann sich die Gemeinde wohl gleich von der Backe putzen. Der Kreis Borken und der Landesbetrieb Straßen-NRW haben bereits durchblicken lassen, keine baulichen Veränderungen zu wollen. Die beiden möchten lieber ein bisschen Farbe aufbringen und ein Schild versetzen. Ihr Ziel: Die Autofahrer sollen weiter Vorfahrt haben.

Bravo! Hier wird das verkrustete Denken der vergangenen Jahrzehnte in Reinkultur vorgelebt: Die Straße gehört den Autofahrern. Neue Ideen, geschweige denn langfristige Ziele – Fehlanzeige.

Die Verwaltungen arbeiten oft nach Schema F. Was früher gut war, ist heute auch gut. Dass sich die Mobilität in der Zukunft ändern wird? Nicht hier bei uns, wir leben schließlich auf dem platten Land. Sollen sich doch die Großstädter damit herumschlagen. So kann man denken, sollte man aber nicht.

Neue Ansätze sind bitter notwendig. Gerade wer den ländlichen Raum attraktiv halten oder sogar attraktiver gestalten möchte, muss sich neue Konzepte überlegen. Ein Blick über die Grenze in die Niederlande könnte hier beim Thema Radfahren sehr hilfreich sein.

Im Nachbarland gibt‘s viele Straßen, auf denen Autofahrer als Gäste bezeichnet werden. Die Radfahrer genießen Vorrang. Selbst in vielen Kreisverkehren sind für Radfahrer eigene Spuren vorhanden, selbstverständlich mit Vorfahrtsrecht. Ampelschaltungen sind speziell auf die Zweiräder ausgelegt. Und einfache Straßen sind mit breiten, roten Fahrradstreifen ausgelegt und dienen der Sicherheit. Der Radfahrer ist mindestens gleichberechtigt, oft wird er sogar gegenüber den Autofahrern bevorzugt.

Wer ernsthaft wollte, könnte die Situation für Radfahrer auch hier vor Ort verbessern. Nehmen wir einmal Nienborg und Schöppingen. In Nienborg gibt es zwei Hauptwege durch den Ort – Hauptstraße/Eper Straße und Ochtruper Straße –, in Schöppingen sind es ebenfalls zwei Achsen (Bürgerweg/Hauptstraße und Amtsstraße).

Warum nicht in den Ortskernen ausschließlich Tempo 30 erlauben? An den Hauptachsen (und weiteren Straßen) könnten nach niederländischem Vorbild rote Fahrradstreifen aufgebracht werden, auf denen die Radfahrer Vorrang haben. Man könnte auch sämtliche Vorfahrtsschilder innerorts entfernen und überall die Rechts-vor-Links-Regelung einführen und so das Tempo der Autos verringern. Auch die niederländische Variante, dass Autos nur Gäste auf bestimmten Straßen sind, hat für mich einen gewissen Charme. All das (und noch mehr) könnte das Fahrradfahren attraktiver machen.

Verwaltungsfachleute werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Der spinnt! Das geht doch nicht. Gesetzliche Regelungen erlauben dieses und jenes nicht. Das weiß ich natürlich. Die Verwaltungen unterliegen gewissen Zwängen. Dann müssen halt die Bestimmungen geändert werden. Hier muss Druck von der Basis auf die Politik ausgeübt werden.

Es muss vielmehr abseits der festgefahrenen Wege gedacht werden. Schöppingen hat als erste Kommune in Nordrhein-Westfalen mit Horstmar kreisübergreifend eine Verbundschule auf die Beine gestellt. Ein tolles Projekt, das aber nur verwirklicht werden konnte, weil die Verantwortlichen weitergedacht haben. Sie wussten: Unsere beiden Hauptschulen haben keine Zukunft. Wir müssen etwas Neues machen.

Neue Ideen, darum geht es auch bei der Mobilität der Zukunft. Was sich schließlich umsetzen lässt, steht auf einem anderen Blatt. Entscheidend ist jedoch zunächst einmal der Wille. Fehlt der, wird‘s schwierig. Doch so weitermachen wie in der Vergangenheit, ist aus meiner Sicht der falsche Weg.

