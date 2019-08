Viele Urkunden sind schon online abrufbar

Gronau -

Was viele Bürger nicht wissen: Schon heute bietet das Gronauer Standesamt online einen Urkunden-Bestellservice an. Erreichbar ist diese Dienstleistung auf der Homepage der Stadt über die Menüpunkte „Rathaus online“ und „Formulare“, „Standesamt“ und „Urkunden-Bestellservice“. „Sie können nachfolgende Urkunden online beantragen und direkt online bezahlen, so dass die Urkunde am folgenden Werktag versendet oder abgeholt werden kann“, heißt es dort zum Service.