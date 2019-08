Geburtstagskind Alex Biesma jedoch wachte am Samstag auf – und fand eine ganze Wand voll alter Waschmaschinen vor seinem Haus in Glane. Seine Kollegen vom Salathersteller Johma in Losser hatten für die Überraschung gesorgt. Biesma ist Techniker bei der Firme. Er ist aber auch dafür bekannt, dass er nebenher Waschmaschinen repariert. Die Exemplare, die seine Kollegen ausgesucht hatten, waren denn auch in entsprechendem Zustand.

„Ich werde schon Alex Miele genannt. Mein Chef war ganz überrascht, als er dahinterkam, dass ich eigentlich ganz anders heiße“, sagte er gegenüber dem Twentsche Courant Tubantia. Alex überlegt nun, wie er sich bei seinen Kollegen revanchieren kann. „Die meisten haben ihren 50. Geburtstag noch vor sich. Ich habe jetzt zeit, mir was auszudenken. Die sollen jetzt mal ein paar schaflose Nächte haben.“