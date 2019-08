Während sich 200 Besucher im Vorfeld bereits für das umfangreiche Grillbuffet vom Alten Gasthaus Meyer entschieden hatten, das mit verschiedenen Grillspezialitäten, Salaten und mehr die Erwartungen der Gäste übertraf, hatten Kurzentschlossene die Wahl zwischen Eisvarianten der Gelateria San Remo, Delikatessen von van Lintel und Fischspezialitäten von Angelsport Böcker .

„Die Menschen sind begeistert von unseren frisch geräucherten Forellen, die wir hier vor Ort zubereiten“, freuten sich Josef Böcker und seine Frau Gabriele über das Interesse, mit dem die Gäste ihnen beim Räuchern quasi über die Schulter schauten. „Die Forellen sind eine Nacht lang in den Sud einer speziellen Räucherlake eingelegt worden, ehe sie nun mit viel Liebe zwei Stunden in einem mit Buchenholzresten befeuerten Ofen geräuchert werden. Schauen Sie: Sehen die nicht lecker aus?“, so Josef Böcker.

Geselligkeit wurde insbesondere nach dem Essen groß geschrieben, als sich das Terrain um den Brunnen immer mehr mit Besuchern füllte. Zu musikalischer Unterhaltung durch die Gronauer Band „Obst und Gemüse“ und Strahlern, die mit Einbruch der Dunkelheit dem Platz das richtige Flair verliehen, klang das Brunnenfest in den frühen Morgenstunden aus.