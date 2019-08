Wie die Polizei am Montag berichtete, fuhren an diesem Abend gegen 20.35 Uhr zwei Fahrzeuge vor einer Pizzeria am Heerweg vor. Etwa fünf bis sechs Männer stiegen aus und gingen gezielt auf einen 49-jährigen Mitarbeiter der Gaststätte zu, den sie unmittelbar attackierten.

Der Geschädigte erlitt durch einen Faustschlag eine Verletzung im Gesichtsbereich, die eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus notwendig machte. Die Täter hatten auch mit Stühlen nach dem Geschädigten geworfen.

Kaum konkrete Hinweise

Obwohl sich noch rund zwölf bis 14 Gäste in der Gastronomie aufhielten, liegen bislang wenig konkrete Hinweise auf die Täter oder die Fahrzeuge vor. Der Geschädigte selbst spricht von „sechs Südländern mittleren Alters“. Das Motiv der Tat ist noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise die zur Aufklärung der Tat und/oder zur Identifizierung der Täter oder der bei der Tatausübung benutzen Fahrzeuge beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Gronau, ✆ 02562 9260.