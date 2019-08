Neben einem Anwohnerflohmarkt im Westpark locken dabei eine Tombola mit attraktiven Preisen, Bastelaktionen, ein Sinnesparcours und ein Quiz rund ums Thema Tiere und Bäume im Park sowie Torwandschießen für Eltern und Kinder. Fürs leibliche Wohl sorgen an der eigens für diesen Tag gesperrten Eichenhofstraße ein Kaffee- und Kuchenbuffet sowie ein Getränkewagen. Claus Duesmann wird zudem ein für diesen Tag kreiertes „Westpark-Brot“ anbieten.

„Wir wollen an diesem Tag unsere Gemeinschaft feiern, das Bewusstsein für die Tiere und Bäume in unserem Viertel schärfen und zeigen, wie wertvoll diese Grünanlagen für uns alle sind“, so die Bögehold-Anwohnergemeinschaft in einer Mitteilung. Und weiter: „Wir freuen uns darauf, mit vielen Gästen einen schönen Tag zu verbringen.“ Eingeladen seien ausdrücklich alle Gronauer. Für den Flohmarkt sind als Händler allerdings nur Bewohner des Viertels zugelassen, außerdem ausdrücklich keine kommerziellen Anbieter.

Der Erlös des Tages soll für die Anschaffung von Nistkästen und – je nach Höhe des Erlöses – in ein soziales Projekt innerhalb des Viertels verwendet werden.

► Kontakt und Anmeldung: stadtwesten@web.de.