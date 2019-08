Gronau -

Von Martin Borck

Es ist alles gesagt über Udo Lindenberg? Nein. Auch wenn es schon mehrere Biografien über den Rockstar aus Gronau gibt, blieb einiges im Dunkeln. Hanspeter Dickel, seit Kindertagen mit der späteren „Gronauer Nachtigall“ befreundet, gibt in seinem reicht bebilderten Buch „Gronau Udo Wunderwelt“ unter anderem Einblicke in die Welt, in der die beiden groß wurden. Viele weitere Weggefährten und Zeitgenossen kommen in dem 300-Seiten-Wälzer mit zahlreichen Anekdoten und Erlebnissen zu Wort.