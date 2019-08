Ihr Bruder John, 2005 „Special Guest“ beim Gronauer Jazzfest und inzwischen Superstar in New Orleans, verfasste vor einigen Jahren einen Hit: „Sisters“. Eine Hommage an seine Schwestern, einschließlich Lillian.

Mit einem Spezialaufgebot von Musikern, unter ihnen der Gitarrist Don Vappie , zuletzt in Gronau beim Galerie-Konzert von Georg van Almsick in Epe 2010 zu Gast, berührte er Lillian damit in besonderer Weise.

Nichte Tanya, gleichfalls inzwischen anerkannte Jazz- und Gospelsängerin, ergänzte das Programm mit Songs, die zum Repertoire der aktiven Zeit ihrer Tante Lillian gehörten, so Hoff über die besondere Geburtstagsfeier.

Hoff weiter: „Lillian, die Erfolgsgarant des ersten Gronauer Jazzfestes war und anschließend freundschaftliche und musikalische Kulturbande intensiv zu Gronau unterhielt, ist seit etwa drei Jahren an Demenz erkrankt. Sie kann nunmehr wegen einer Intensiv-Pflege rund um die Uhr nicht mehr von der Familie versorgt werden, sondern braucht professionelle Hilfe. Musiker und Nahestehende helfen laufend mit Aktionen, um die Kosten dafür einzuspielen.“ Auch aus Gronau gibt es nach wie vor Unterstützung. Daher wendet sich Elmar Hoff erneut mit einem Aufruf an die Bürger der Stadt: „Wer helfen möchte, oder gar Hilfe zur Selbsthilfe durch Konzerte mit den Familienmitgliedern leisten kann, darf sich gern an mich wenden.“