In Zusammenarbeit mit der Stadt engagieren sich unter dem Dach des Gro-Net zahlreiche Einrichtungen und Initiativen. Zu ihnen zählen die Caritas Migrations-und Flüchtlingsberatung, der Jugendmigrationsdienst der evangelischen Jugendhilfe, das Driland-Kolleg, die DRK-Integrationsagentur, die Euregio Volkshochschule Gronau, die Familienbildungsstätte, Gronauer und Eper Kindertagesstätten und Familienzentren, der Integrationsrat der Stadt Gronau, das Jugendamt und die Jugendzentren „Luise“ und „Stop“, das „KI“ – Kommunales Integrationszentrum Kreis Borken, die Kurdische Elterninitiative und die Stadtbücherei, die Türkisch-Islamische Gemeinde sowie der Verein „Austausch & Integration“.

Eine bunte Palette von Veranstaltungen, Musik- und Tanzvorführungen, Podiumsdiskussionen, Fachvorträgen, Workshops, Autorenlesungen und Ausstellungen sowie nicht zuletzt schmackhaft Kulinarisches sind geplant. Das Thema „Flucht und Flüchtlinge“ nimmt auch in diesem Jahr eine zentrale Rolle ein. Eine Exkursion zum „Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland“ in Köln am 15. Oktober, das Interkulturelle Musikfest am 28. September oder die Ausstellung vom 20. September bis 6. Oktober „Schau mich an – Gesicht einer Flucht“ sind einige der Glanzlicher. Interessenten finden das Veranstaltungsprogramm auch im Internet unter www.gronau.de.

Für die Beantwortung von Fragen steht der Integrationsbeauftragte der Stadt Gronau, Ahmet Sezer, ✆ 02562 12214; E-Mail: ahmet.sezer@gronau.de gerne zur Verfügung.