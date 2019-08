Vorm Amtsgericht in Ahaus beginnt heute der Prozess gegen einen jungen Mann aus dem Umfeld der „BSG-Clique“. Ihr gehörten über 20 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an, das Umfeld war noch größer. Ein Treffpunkt war der BSG-Teich an der Fabrikstraße. Mitglieder der Clique werden für etliche Straftaten verantwortlich gemacht – vom Autodiebstahl bis Raub.