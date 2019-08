Sommerkrimi, Folge 5 Der tote Professor

Georg Laute! Wiesel traut seinen Augen nicht! Der Wissenschaftler, der für seinen genialen Ideenreichtum bekannt ist, liegt tot vor ihm. Wiesel ist erschüttert. Er mochte den Professor, der immer vor Ideen übersprudelte, sogar Vorschläge für die Innenstadtgestaltung gemacht hatte. „Besser als vieles, was die sogenannten Profis auf die Beine gestellt haben“, denkt Wiesel. Dann wird er sich der ernsten Situation bewusst: „Leute, haltet Abstand. Das ist ein Tatort. Ich benachrichtige die Polizei.“ Beim Telefonat mit Blösing hat Wiesel Mühe, den Kommissar zu überzeugen, dass er wirklich vor einem Mordopfer steht: „Es ist wahr, Blösing. Georg Laute liegt hier direkt vor mit. Mausetot. Und es sieht nicht so aus, dass er sanft entschlafen ist. Komm schnell!“ Als nächstes ruft er seinen Kollegen Burg an: „Martin, setz dich aufs Fahrrad! Wir haben schon wieder einen Mordfall.“