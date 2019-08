Ausweise rechtzeitig beantragen

Am 6. September schließt der Rathausservice in Gronau und Epe um 12.30 Uhr. Bis dahin werden alle Dienstleistungen angeboten. Am 9. und 12. September hat der Service jeweils von 8 bis 16 Uhr geöffnet. In diesem Zeitraum können die Dienstleistungen jedoch nur eingeschränkt angeboten werden, da die Software und die Datenbanken nicht verfügbar sind. Insbesondere die Beantragung von Dokumenten – Reisepässen und Ausweisen – sowie die Erteilung von Melderegisterauskünften sind nicht möglich. Von der Einschränkung nicht betroffen sich u.a. folgende Dienstleistungen: die Abholung von Ausweisdokumenten, Hundesteuerangelegenheiten, Müllangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Beglaubigungen, die Ausgabe von Formularen (z.B. Finanzamt, BaföG, GEZ) und das Erstellen von Meldebescheinigungen.

Anträge auf Erstellung eines Führungszeugnisses sowie An-, Ab- und Ummeldungen können lediglich entgegengenommen werden. Die Verarbeitung sowie der Versand erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Der Zulassungsdienst für Kraftfahrzeuge steht nur vormittags zur Verfügung. Vom 13. bis 17. September sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathausservice an der Umstellung im Rahmen von Schulungen und einer Testphase beteiligt, sodass der Rathausservice in Gronau und Epe an diesen drei Werktagen geschlossen bleibt.

Am 18. September geht die neue Software in den Echtbetrieb, sodass der Rathausservice an beiden Standorten wieder wie gewohnt zur Verfügung steht. Aufgrund erforderlicher Nacharbeiten kann es auch nach dem 17. September zu Verzögerungen bei der Bearbeitung kommen.

Bürgerinnen und Bürger, die Melde- und Passangelegenheiten regeln wollen, werden gebeten, diese Dokumente frühzeitig zu beantragen. Es ist zu beachten, dass nach Angaben der Bundesdruckerei die Ausstellung eines Reisepasses bis zu sechs Wochen dauern kann, die eines Personalausweises im Durchschnitt zwei bis drei Wochen.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter unter ✆ 02562 12345 zur Verfügung.