Stelzende Gesellschaft hatte Hunger

„Handyfotos sind zwar immer schnell gemacht, eine Spiegelreflex-Kamera hat man ja nicht immer griffbereit“, schreibt WN-Leser Manfred Leip und ärgerte sich gestern Nachmittag vermutlich, dass er keine andere Kamera dabei hatte. Bei seinem Ausflug in die Umgebung des Drilandsees offenbarte sich ihm nämlich sein seltener Anblick: Mehr als 100 Störche waren am Nachmittag auf einer frisch gemähten Wiese zu einem Festmahl zusammengekommen, bei dem sich die Tiere – wie wir Menschen am Buffet – bedienten. „Ich glaube, die komplette Anzahl von Störchen ist auf den Bildern nicht zu erkennen“, so Leip. Aber immerhin kriegt man als Betrachter eine Vorstellung von der stelzenden Gesellschaft auf der Wiese.