Gronau/Ahaus -

Von Christiane Nitsche

Es beginnt mit einem Fünfjährigen in Nordhorn, den seine Mutter in den Wäschetrockner steckt, und endet in Gronau mit einem 16-Jährigen, dem das Kleinkind von damals am 26. Mai zwei Schneidezähne und die Nase zertritt. Noch am selben Tag wurde der heute 19-jährige Justin R. im Zuge der Auflösung der sogenannten BSG-Clique verhaftet. Gestern musste er sich vor dem Jugendschöffengericht beim Amtsgericht Ahaus verantworten.