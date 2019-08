Sommerkrimi, Folge 7 Der Spaten in den Fitzebohnen

Im Westpark suchen und sichern Blösing und seine Kollegen immer noch Spuren. Zu Dr. Benda, der den Tod Lautes festgestellt hat, gesellt sich Dr. Ashram, der die Obduktion vornehmen soll. „Haben Sie die Flecken bemerkt?“, macht Benda seinen Kollegen auf rote Striemen an den Unterarmen Lautes aufmerksam. – „Mich interessiert gerade eher, was die Tatwaffe gewesen sein könnte. Nach dem Abdruck zu urteilen, könnte es sich um einen Werkzeugstiel oder kleinen, runden Pfosten gehandelt haben. Was meinen Sie, Herr Kollege?“ – „Durchaus denkbar. Was ist mit dem Todeszeitpunkt? Ich würde sagen vor rund zwölf Stunden. Der Körper fühlt sich schon ziemlich kalt an. Was meinen sie, werter Kollege?“ – „Hmm“, macht Ashram und zieht sein Smartphone aus seiner Tasche. „Sehen Sie mal: die Fieberthermometer-App. Eine Erfindung von Professor Laute. Dass dieser geniale Mensch nun tot vor uns liegt . . .“, seufzt er und hält das Smartphone dicht an Lautes Körper. „Schauen wir mal nach dem Algor mortis. Hmm: 25 Grad. Sie könnten mit Ihrer Schätzung recht haben, Herr Kollege. Aber Genaueres müssen wir abwarten, bis wir ihn auf dem Tisch haben.“ Kommissar Blösing nähert sich: „Haben Sie schon was für uns, Doc?“ – „Ja. Todeseintritt vor etwa 11 bis 13 Stunden. Das Opfer wurde offensichtlich erschlagen. Mehr kann ich Ihnen jetzt noch nicht . . .“ Ashram wird von einem Ruf unterbrochen: „Bert-Bodo, komm hierher! Ich habe etwas gefunden . . .“