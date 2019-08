Sie überprüften am Donnerstag gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 54 ein Auto, in dem zwei 21-jährige Männer aus Altenberge und Nordwalde saßen. In dem Pkw fanden die Beamten das Marihuana. Bei einem Drogentest stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer auch Marihuana konsumiert hatte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.