Knüvener schreibt: „Sicherlich ist es für alle Beteiligten – Ärzte, Krankenhäuser und Patienten – in einem hausärztlich grenzwertig unterversorgten Gebiet insbesondere in der Urlaubszeit eine Herausforderung, die medizinisch notwendige Versorgung in gewohnter Form zu gewährleisten.

Bezüglich der Entlassungssituation aus Krankenhäusern in Deutschland ist dies jedoch seit dem 1. Oktober 2017 für alle Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte rechtsverbindlich geregelt. Die Verordnung von Arzneimitteln, Hilfsmitteln sowie Physiotherapie/Heilmitteln, Verbandsmaterial, häuslicher Pflege und die Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen kann durch die entlassenden Krankenhäuser über bis zu sieben Tage nach Entlassung erfolgen im Rahmen des sog. Entlassungsmanagements (§ 39a Abs. 1a SGB V). Der darauf basierende ,Rahmenvertrag Entlassungsmanagement` der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V., des GKV Spitzenverbandes (Gesetzliche Krankenversicherungen) und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ist seit dem 1. Oktober 2017 verbindlich.“

Wie Michael Knüvener weiter betont, haben die Krankenhäuser die Verpflichtung, dieses Entlassungsmanagement durchzuführen, den Patienten darüber zu informieren und dies im Entlassungsbericht zu dokumentieren.

Für den konkreten Fall, über den die WN berichteten, bedeutet das nach Meinung von Michal Knüvener: „Unmittelbar zuständig für die erste Woche wären in dem beschriebenen Fall die behandelnden Krankenhäuser gewesen – das Krankenhaus Rheine und, zumindest im Hinblick auf die Information an den Patienten, auch das St.-Antonius-Hospital Gronau. Die Informationen sind auch der Website des Krankenhauses Gronau zu entnehmen. Eine kurzfristige Notfallverordnung nach 18 Uhr kann sonst auch in Ausnahmefällen durch den kassenärztlichen Notfalldienst (Dienstpraxis an den Krankenhäusern in Ahaus und Bocholt sowie an Wochenenden auch in Gronau) erfolgen. Die unmittelbar notwendige Versorgung ist somit in jedem Fall immer gewährleistet. Knüvener weist darauf hin, „dass jeder zugelassene Kassenarzt bei Abwesenheit einen definierten Vertreter seines Fachgebietes benennen muss, mit dem die Vertretung abgesprochen ist. Diesbezüglich sind wir als Vertragsärzte in der Pflicht.“