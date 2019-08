Gronau -

Das wird teuer: Mit Tempo 187 (bei erlaubten 100 km/h) war in der zurückliegenden Woche ein Raser auf der B 54 in Gronau unterwegs. Das berichtete am Freitag die Polizei, die in den letzten Tagen an kreisweit 40 Messstellen 30 738 Fahrzeuge kontrollierte. Sechs Prozent der gemessenen Fahrer waren dabei zu schnell unterwegs. 16 Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.