Zu einem Autobrand ist die Feuerwehr am Samstag gegen 12.15 Uhr zu Kaiserstiege gerufen worden. Aus ungeklärter Ursache war der Motor eines Pkw in Brand geraten. Ein Anwohner half mit einem Feuerlöscher, so dass die Feuerwehr selbst nicht mehr zum Löschensatz kommen musste.