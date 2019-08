Zwei Tote in Wohnung gefunden

"Familiendrama" in Ahaus

Ahaus -

Zwei Leichname haben Rettungskräfte am Sonntagmorgen nach einem Hinweis in einer Wohnung in Ahaus gefunden. Es handelt sich offenbar um einen 64 Jahre alten Mann, der erst seine 61 Jahre alte Lebengefährtin getötet hat und dann sich selbst.