Sommerkrimi, Folge 9 Ein Verhör am Straßenrand

In Blösings Dienstwagen klingelt das Handy. „Ah, Dr. Ashram! Hatte die Suche nach Fingerabdrücken Erfolg?“ – „Ja“, scheppert es aus der Freisprechanlage. „Die meisten Abdrücke stammen vom Besitzer des Spatens, einem Lambert von Rechen. Und einige weitere von Personen, deren Abdrücke nicht in der Datei registriert sind. Aber wir haben einen Treffer: Berthold Greifenede.“ – „Greifenede? Der Politiker von der CDU?“ – „Genau. Er hatte uns mal seine Fingerabdrücke nehmen lassen, um im Fall Kruse die Zahl der Verdächtigen eingrenzen zu können. Er galt nie selbst als verdächtig. Aber seine Abdrücke sind eindeutig auf dem Spaten drauf.“ – „Danke, Doc. Wir werden ihn gleich mal besuchen.“ Blösing lässt den Audi elegant um die eigene Achse wirbeln und nimmt Kurs auf die Klosterstiege. „Mal schauen, was Berthold uns zu erzählen hat“, sagt er zu Frühling, der sich im Beifahrersitz ängstlich an die Haltegriffe krallt. Blösing beschleunigt den Audi rasant: Das Auto macht einen Satz nach vorne. Eine Minute später biegen sie in die Klostersteige ein. „Sieh mal, da hinten ist er“, zeigt Frühling auf eine Gestalt, die am Straßenrand hockt und mit einem Zollstock die Abstände zwischen Straße und Bordsteinkante misst. „Was macht er denn da?“ – „Kannst ihn ja fragen.“ Blösing und Frühling steigen aus. „Moin, Berthold, was machst du da?“, fragt Frühling dann auch als erstes leutselig. „Ach, ich hab Ärger mit der Stadt. Die haben die Straße hier so bauen lassen, dass der Anschluss zu meiner Auffahrt überhaupt nicht passt“, klagt er. – „Aber deshalb sind wir nicht hier“, unterbricht ihn Blösing barsch und wird förmlich: „Herr Greifenede, wo waren Sie gestern Abend zwischen 21 Uhr und Mitternacht?“ – „Na, hier. Zuhause. Der Schriftverkehr mit der Stadt kostet Zeit, und dann muss ich mich auch auf die nächste Bauausschusssitzung vorbereiten. Wieso wollt ihr das überhaupt wissen?“ – „Haben Sie nicht um diese Zeit den Westpark aufgesucht?“, hakt Blösing nach. – „Nein, hörst du mir nicht zu? Und was soll das dumme Gesieze? Wir kennen uns seit über 30 Jahren! Du benimmst die wirklich sonderbar, Bert-Bodo.“ – „Wieso“, lässt der sich nicht beirren, „finden wir dann Ihre Fingerabdrücke auf einem Tatwerkzeug? Mit dem ein Mord begangen wurde?“ – Greifenede wird blass: „Was erzählst du da? Mord? Wer ist denn ermordet worden? Von was für einem Tatwerkzeug sprichst du überhaupt? Ich habe auf jeden Fall nichts damit zu tun!“ – „Beantworten Sie meine Fragen. Ihre Abdrücke sind am Stiel eines Spatens gefunden worden, mit dem gestern Abend Georg Laute getötet worden ist.“ – „Der Professor? Den kenn ich natürlich. Aber wieso ist er ermordet worden? Und von was für einem Spaten redest du?“ – „Der Spaten ist im Garten von Lambert von Rechen gefunden worden, der in der Nähe des Tatorts liegt.“ – „Ach so“, pustet Greifenede aus, „dann ist mir alles klar. Lambert ist mein Schwager, und ich helfe ihm immer wieder mal im Garten. Beete umgraben und so. Klar dass da meine Fingerabdrücke drauf sind. Mann, Bert-Bodo, du hattest mir schon richtig Angst eingejagt.“ – „Mist“, schimpft Blösing und schaltet wieder auf Kumpel-Modus. „Hättest du nicht der Täter sein können? Hätte uns eine Menge Arbeit erspart. Jetzt müssen wir weitersuchen . . .“ Er dreht sich zum Auto um. „Los, Manni, wir fahren zu Tom Bült.“