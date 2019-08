Gronau -

Im Rahmen ihrer Sommertour besuchte die SPD in Gronau und Epe in dieser Woche die Verbraucherzentrale in Gronau. Elke Liening, Leiterin der Beratungsstelle, gab einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Aufgaben, die regelmäßig auf sie und ihre Kolleginnen und Kollegen zukommen.