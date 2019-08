Hausbrand war Müllentsorgung

Gronau -

Anwohner in der Gronauer Innenstadt alarmierten am Dienstagabend gegen 23.50 Uhr die Feuerwehr, weil sie starke Rauchentwicklung festgestellt hatten und einen Brand in einem Wohnhaus befürchteten. Die Feuerwehr stellte ebenfalls die starke Rauchentwicklung fest – glücklicherweise aber keinen Hausbrand. Ein 21-jähriger Mann hatte in dem Hinterhof eines Wohnhauses an der Poststraße alte Möbel verbrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer und die hinzugerufenen Polizeibeamten brachten den Fall zur Anzeige.