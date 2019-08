Nennen wir es Schicksal: Dass Jürgen Mantke-Albers damals statt dem Abi in der Bardel die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker machte, „das war im Prinzip ein Zufallsprodukt“. So jedenfalls nennt er selbst, was sich für ihn als großes Glück erwies: Nebenbei etwas Geld verdienen wollte der Pennäler damals und nahm einen Job an der Avia-Tankstelle in Epe an.