Sommerkrimi, Folge 12 Flucht auf dem Fahrrad

In wenigen Sätzen legt Burg den anderen seine Vermutung dar. „Hmm, könnte sein“, sagt Blösing. „Auf jeden Fall sollten wir Klein-Gimmick vernehmen.“ – „Er ist noch in der Rathaus-Nebenstelle“, drängt Burg. „Lass uns hinfahren.“ Wenige Minuten später sind sie in der ehemaligen Prestalozzischule. Manni Frühling läuft eine Gänsehaut über den Rücken: „Schulgebäude wecken in mir immer schreckliche Erinnerungen an die Schulzeit: Tafeldienst, Hausaufgaben, Nachsitzen, vergessenes Kakaogeld. Und dann Fräulein Scholze, die mir immer vorgeworfen hat, ich sei sogar zu blöd zum Versagen. Nee, bin ich froh, dass die Zeiten vorbei sind.“ – „Dass du daran noch denkst, wo du doch jetzt schon in Pension bist . . .“ – „Ist nun mal so“, reagiert Frühling. „Schule war eine traumatische Erfahrung für mich. Aber egal. In welchem Büro sitzt denn der Stadtbaurat?“