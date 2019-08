Am 11. September (Mittwoch) eröffnet die Familienbildungsstätte um 19 Uhr eine Ausstellung zum Meeresschutz mit einem kostenlosen Vortrag der Organisation Sharkproject. Darin geht es auch um das Verhältnis zwischen Mensch und Hai. Die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter der Organisation stellen den Hai als Symbol des bedrohten ökologischen Gleichgewichts ins Zentrum der Aufmerksamkeit. „Haie haben keine Lobby. Sie leben in einem unbekannten Universum, dem Meer – sie können vieles, was der Mensch nicht kann – und ihre Zähne werden von uns instinktiv bedrohlich wahrgenommen. Es war leicht, das Bild der Haie als Monster zu etablieren“, so die Organisatoren.

Der Vortrag will aufklären und für ein verändertes Bewusstsein werben. Der Eintritt ist kostenlos; um Anmeldung wird gebeten unter ✆ 02562 93950.