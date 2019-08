Sommerkrimi, letzte Folge Ein Landrat ist sehr zufrieden

„Warum dauert das so lange?“, drängelt Wiesel ungeduldig. Nach einer endlos erscheinenden Minute öffnen sich die Schranken im Schneckentempo. „Muss der jetzt auch noch seinen Motor abwürgen?“, verzweifelt Wiesel an seinem Vordermann und hupt wie wild. Auch Martin Bültenmann im Feuerwehrwagen hinter ihm wird nervös – da gibt die Leitstelle Entwarnung: „War nur Dr. Ashram. Der hat wohl auf der Toilette geraucht und den Rauchmelder ausgelöst . . .“ – Bültenmann seufzt und setzt zum erneuten Wenden an. Zurück Richtung Pizzeria. „Wie viele Pizza Hawaii sollten wir nochmal mitbringen?“, fragt er Burkane, den er mit der Frage völlig aus dem Konzept bringt. – „Verflixt“, sagt er. „Jetzt hab ich’s vergessen.“ Von Martin Borck