Gronau/epe -

Der Modellflugclub Gronau lädt zu seinem Flugtag ein. Am 7./8. September wird ab 10 Uhr ein buntes Programm geboten. Aufgrund der großen Nachfrage und Beteiligung am „Jedermannfliegen“ am Tag des Modellflugs warten wieder Fluglehrer mit ihren Flugzeugen auf Nachwuchspiloten, die das Fliegen einmal ausprobieren wollen.