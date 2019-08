Wer seinen Blick auf Details lenkt, entdeckt oft Interessantes. Zum Beispiel in der Eper St.-Agatha-Kirche. Dort ist noch die alte Kanzel zu sehen. Obwohl Kanzeln nach dem Zweiten. Vatikanischen Konzil in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts und der daraus folgenden Neugestaltung der Messliturgie in katholischen Kirchen kaum noch genutzt werden.