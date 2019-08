Vom Kindergarten bis zur Altenpflege – soziale Berufe sind weiblich dominiert. Kommt dann ein junger Mann in die Tagespflege, sagen die Herren: „Ah, endlich mal einer von uns.“ Und die Damen denken: „Ah, endlich mal ein charmanter junger Mann.“ – So oder so ähnlich ist es Keanu Frias ergangen.