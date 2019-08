Die Stadtbücherei möchte alle Kinder dabei unterstützen, Freude am Lesen zu entwickeln und diese zu behalten. Aus diesem Grund bietet sie kostenlose Leseausweise für Kinder vom sechsten bis zum elften Lebensjahr an. Wer sein Kind überraschen möchte, auch nachdem die Schultüte bereits geöffnet wurde, kommt in die Stadtbücherei, um einen kostenlosen Gutschein für ein Jahr voller Lesestunden zu verschenken. Mit dem Gutschein erhalten die Kinder in der Bücherei eine Lesekarte, mit der sie sowohl in der Stadtbücherei Gronau als auch in der Zweigstelle Epe ausleihen können.

Mit diesem tollen Geschenk wird den Schulanfängern Lesefreude durch die gesamte Grundschulzeit hindurch ermöglicht durch den Zugang zu den mehr als 80 000 Medien, die es in den Büchereien zu entdecken gibt.