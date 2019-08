Über den Tellerrand geschaut

Vom Kindergarten bis zur Altenpflege – soziale Berufe sind weiblich dominiert. Kommt dann ein junger Mann in die Tagespflege, sagen die Herren: „Ah, endlich mal einer von uns.“ Und die Damen denken: „Ah, endlich mal ein charmanter junger Mann.“ – So oder so ähnlich ist es Keanu Frias ergangen. Der 20-jährige Ochtruper hat von August 2018 bis Juli 2019 in der Tagespflege im St.-Agatha-Domizil in Epe ein Jahr Bundesfreiwilligendienst (BFD) absolviert – mit durchschlagendem Erfolg.

„Keanu ist eingeschlagen wie eine Bombe. Die Tagesgäste haben ihn alle geliebt“, schwärmt Tanja Jochheim , Leiterin der Tagespflege, vom ersten männlichen Bufdi in ihrem Team. Dabei war der junge Mann anfangs recht schüchtern aufgetreten. „Nach dem Abitur fühlte ich mich noch zu unreif für ein Studium. Ich wollte meinen Horizont erweitern. Allerdings hatte ich von Pflegeeinrichtungen ein negatives Bild. Ich dachte, die sitzen da alle knausig und grummig rum.“

Dieses negative Bild löste sich bei einem Probetag in Wohlgefallen auf. Frias trat den Job als Bufdi in der Tagespflege an und musste gleich mal Lernziele formulieren. „Wir begleiten die Bufdis sehr eng und tragen auch zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung bei“, erklärt Tanja Jochheim dieses Vorgehen. „Keanu hatte sein Licht – typischerweise für junge Menschen – noch unter dem Scheffel.“ Deshalb habe zu seinen Lernzielen gehört, ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln, Lob annehmen zu können und offen für neue Lerninhalte zu bleiben. Der BFD biete für junge Menschen einen geschützten Rahmen, um sich beruflich zu orientieren und sich weiterzuentwickeln.

Bundesfreiwilligendienst ermöglicht Orientierung

Das kann Doris Hollenborg nur bestätigen. Sie ist stellvertretende Personalleiterin der St.-Antonius-Hospital GmbH, zu der auch das St.-Agatha-Domizil gehört. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass sich Schulabgänger zum Beispiel erst viel später bewerben als früher. Statt zum Jahresbeginn kämen die Bewerbungen jetzt oft erst nach den Abiturprüfungen. Da gebe es offenbar mehr Orientierungsbedarf als früher. Und zur Orientierung biete der Bundesfreiwilligendienst eine gute Gelegenheit. Und einige Bufdis würden über den BFD auch gleich ihr späteres Arbeitsfeld für sich entdecken. Etwa zwei von zehn Bufdis beginnen anschließend eine Ausbildung in einer der Einrichtungen der GmbH.

Bundesfreiwilligendienst Anders als zum Beispiel für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) gibt es für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) keine Altersbeschränkung. Bei der St.-Antonius-Hospital GmbH Gronau sind daher Bufdis aus allen Generationen auch kurzfristig willkommen, unter anderem in der Tagespflege. „Sie sollten aber mindestens sechs Monate bleiben“, sagt Doris Hollenborg. Umgekehrt sei auch eine Verlängerung der Beschäftigung möglich. Interessierte können sich bei der stellvertretenden Personalleiterin melden, 02562 9151023. ...

Keanu Frias hat in seinem Jahr als Bufdi jede Menge positive Erfahrungen gemacht. Und zwar von Anfang an: „Ich war einfach da und wurde sofort akzeptiert“, sagt er auf die Frage, warum er in der Tagespflege sowohl bei den Tagesgästen als auch beim Personal so beliebt war. Und weil er das nicht so genau erklären kann, hilft Tanja Jochheim ein bisschen nach: Keanu habe Einfühlungsvermögen, Charme und er könne gut zuhören. Wichtige Eigenschaften für den Umgang mit alten, oft dementiell erkrankten Menschen. Wegen seiner Talente sei Keanu Frias einer der wenigen Bufdis gewesen, der auch für die Einzelbetreuung eingesetzt wurden, zum Beispiel mit einem Tagesgast ein Spaziergang gemacht. „Dann habe ich mit den Menschen zum Beispiel über ihre Familie gesprochen oder über ihr Lieblingsessen“, berichtet Frias.

Auch schwierige Situationen positiv angegangen

Während seines BFD gab es auch mal schwierige Situationen, räumt Frias ein. Wenn zum Beispiel ein demenziell erkrankter Tagesgast unbedingt nach Hause wollte, weil er glaubte, dort eine wichtige Arbeit erledigen zu müssen. „Dann dringt man irgendwann nicht mehr zu den Menschen durch“, sagt Tanja Jochheim. „Ich habe das aber im positiven Sinne als aufregend empfunden. Und mich gefreut, wenn ich es dann doch geschafft habe.“ „Und er hat es oft geschafft, zu den Menschen wieder eine Draht zu finden. Deshalb vermissen ihn die Kolleginnen auch so schmerzlich. Er war für uns ein wertvoller Schatz“, ist Tanja Jochheim voll des Lobes für den ehemaligen Bufdi.

Dank der positiven Erfahrungen hat Keanu Frias sich entschieden, auch in Zukunft mit Menschen zu arbeiten: Er möchte Lehrer werden und studiert deshalb demnächst in Paderborn Englisch und Geschichte auf Lehramt. „Und wenn das nichts wird, habe ich ja mit der Tagespflege noch eine weitere Option.“