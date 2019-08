Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gronau -

Bei einem Unfall ist am Sonntagnachmittag ein Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 17 Jahre alter Gronauer mit einem bremsenlosen Fahrrad von der Neustraße nach links auf die Straße Kircheninsel abgebogen. Da er nicht bremsen konnte, kam es zur Kollision mit der 59 Jahre alten Fahrradfahrerin aus Gronau. Die Frau stürzte und wurde dabei so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus stationär aufgenommen wurde, so die Polizei am Montag.