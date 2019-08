Enschede: Parkgebühren auch jenseits des Singels?

Es sieht danach aus, dass die Park-Politik noch strenger wird, schreibt der Twentsche Courant Tubantia. Die Verkehrsplaner erwägen, die Zonen, in denen Parkgebühren gezahlt werden müssen, auszuweiten – auch über den Singel hinaus. Schon jetzt muss an einigen Teilen des Singels an beiden Straßenseiten fürs Parken bezahlt werden.

„Der öffentliche Raum in der Innenstadt ist rar. Man muss sich fragen: Will ich den kostbaren Raum dazu nutzen, Blech zu parken, oder will ich was Schönes damit machen, zum Beispiel Grünstreifen anlegen?“, sagt Christian ter Braack von der Stadt Enschede gegenüber dem TC Tubantia.

Die Bewohner der Innenstadt weichen zum Parken schon jetzt in angrenzende Gebiete aus. Die Tiefgarage unter dem Van-Heek-Plein ist vor allem an Wochenenden übervoll. Die Stadt Enschede erwägt daher, eine weitere – möglicherweise in der Nähe des Bahnhofs – zu bauen. Auch die Nutzung der P+R-Angebote soll weiter stimuliert werden.