Unternehmen in einem Denkmal

Infolge des wirtschaftlichen Strukturwandels wurde der Spinnereibetrieb 1982 stillgelegt. 1985 erwarb die Landesentwicklungsgesellschaft die Immobilie. Mitte 1989 begannen die Umbauarbeiten am WZG. Zunächst wurde das Gebäudeinnere vollständig entkernt. Lediglich die gusseisernen Stützpfeiler, die die einzelnen Etagen in drei mal sechs Meter große Karrees einteilen, blieben erhalten. Aufgrund der Gebäudetiefe von 33 Meter mussten zwei Lichthöfe eingebaut werden, um die Büroflächen in den drei Obergeschossen ausreichend zu belichten.

Das viergeschossige Gebäude besitzt eine Bruttogrundfläche von insgesamt rund 10 550 Quadratmetern. Die Nettonutzfläche beläuft sich auf etwa 6600 und die vermietbare Fläche auf rund 5600 Quadratmeter.

Bei den rund 20 Mietern handelt es sich um Akteure aus verschiedenen Branchen, von Gastronomiebetrieben über Dienstleistungsunternehmen und einen Handwerksbetrieb bis zum Forschungslabor.

Die Gruppe hatte nach einem Rundgang durch das Gebäude die Gelegenheit, die Firma Airform UG zu besichtigen. Es zeigte sich dem Besucher zunächst die gelungene Ausgestaltung des Raumes und des Arbeitsbereiches der vier Mitarbeiter. Durch die Ausgewogenheit zwischen den räumlichen Gegebenheiten und der gelungenen, ungezwungenen offene Gestaltung erhält der Raum schon fast familiären Charakter. Geschäftsführer Nikolaus Grosche gab einen kurzen Überblick über das Geschäftsmodell. Die Firma Airform erstellt mobile Formulare für Mitarbeiter, die sich vornehmlich im Außendienst bewegen. Dazu gehören z.B. Vertriebsmitarbeiter, Handwerker und Monteure. Das System bietet die Integration der mobilen Formulare in die IT-Landschaft jeden Unternehmens und bietet zugleich eine höhere Kosten- und Zeiteffizienz. Grosche äußerte sich, trotz einzelner wünschenswerter Verbesserungen sehr zufrieden mit dem WZG als Betriebsstandort. Er merkte auch an, dass er sich in dem Gebäude auch sehr gut Coworking Space (kleine Büroplätze in relativ offenen Räumen) vorstellen könnte, da hierfür die Nachfrage vorhanden sei.

Die Gruppe war sich nach dem Besuch einig, dass es trotz aller Herausforderungen bezüglich der schwierigen baulichen Voraussetzungen, Brandschutz und Denkmalschutz den Akteuren von Politik (Aufsichtsrat WTG und Rat) Geschäftsführung und Verwaltung über die Jahre hinaus gelungen ist, nicht nur die äußerliche Fassade zu gestalten, sondern auch ein ideales Gebäude für Mietobjekte junger Start-up-Unternehmen herzustellen.

Am 8. September, dem Tag des offenen Denkmals, öffnen sich die Türen des WZG für die Öffentlichkeit, Eine gute Gelegenheit, das Gebäude zu besichtigen.