Über einen Link landete sie telefonisch allerdings nicht bei dem betreffenden Unternehmen – auch wenn ein Mann am anderen Ende der Leitung das zunächst zu bestätigen schien. In den nächsten Stunden erschienen zwei Unbekannte bei der Frau und begutachteten die Situationen. Sie gaben vor, dass ein Saugwagen eingesetzt werden müsse und verlangten eine höhere dreistellige Summe in Vorkasse. Die Frau bezahlte, wartete aber vergeblich auf die versprochene Hilfe.

Den WN ist ein weiterer Fall bekannt, bei dem ein Mann aus Münster vor einigen Wochen telefonisch bei einem angeblich Gronauer Unternehmen landete und abgezockt wurde. Die versprochene Leistung wurde nicht erbracht. Auch er wurde um einen hohen dreistelligen Betrag betrogen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Betrüger nutzen technische Möglichkeiten, sich in Suchergebnissen im Internet unter falscher Flagge zu präsentieren. Wer sich für den Fall des Falles wappnen will, sollte sich eine Liste mit geprüften Unternehmen seines Vertrauens anfertigen.

Diese lässt sich auch in das Kontakte-Verzeichnis des Handys übertragen und steht auf diese Weise jederzeit zum Rückgriff bereit, ohne dass in der Stresssituation eines Schadensfalles noch eine Recherche nach einem geeigneten Handwerker erfolgen muss.