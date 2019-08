Insgesamt 67 Betriebe aus Gronau, Epe und der Nachbarschaft werden sich am 18. September (Mittwoch) zwischen 8 und 18 Uhr in der Bürgerhalle, auf einer Außenfläche sowie in einem zusätzlich aufgebauten Ausstellerzelt bei der zweiten Auflage der Ausbildungsmesse „Fida – Finde deine Ausbildung“ präsentieren. Die Anzahl der Aussteller ist dabei genau so groß wie im Vorjahr. Einige sind abgesprungen und neue hinzu gekommen.

„Welchen Tipp haben die anderen Unternehmen für uns, die wir zum ersten Mal dabei sind“, wollte Gerd Gerwens gerne von den anderen Vertretern wissen. „Auszubildende zu Wort kommen lassen“, lautete die Empfehlung von Monika Zellmann, den potenziellen Auszubildenden Ansprechpartner auf Augenhöhe anzubieten.

„Es ist auch immer gut, wenn die Jugendlichen am Stand etwas aktiv machen können“, ergänzte Kathrin Homölle von der WTG, die gemeinsam mit Christin Schlattmann von der Jugendberufshilfe der Stadt Gronau den Rahmenplan von Auf- bis Abbau vorstellte und organisatorische Fragen klärte.

Am Vormittag des Veranstaltungstages werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen neun und zehn der Gronauer Schulen im Klassenverbund die Messe besuchen, am Nachmittag sind auch alle anderen Interessierten aus Gronau und Umgebung eingeladen, sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Erwartet werden rund 1200 Schüler, die im Anschluss eine Teilnahmebescheinigung erhalten. Der Eintritt ist für alle Interessierten frei.