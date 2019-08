Rad blockiert, Radfahrer stürzt

Gronau -

Unangenehme Folgen hatte am Montag für einen Radfahrer in Gronau die Tatsache, dass sich seine Jacke in den Speichen seines Fahrrades verhakte: Das Rad blockierte, der 28-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die hätten leicht schlimmer ausfallen können, wenn der in Frankreich wohnhafte Mann keinen Fahrradhelm getragen hätte: Er war im Fallen mit dem Kopf gegen eine Hauswand gestoßen. Der Helm verhinderte Schlimmeres. Das Geschehen spielte sich gegen 22.55 Uhr auf der Neustraße in Höhe des Passwegs ab. Ein Arzt entnahm dem Radfahrer eine Blutprobe, um eine mögliche Alkoholisierung abzuklären. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.