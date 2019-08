Brand in Wohnung an der Heuweide

„Verdächtiger Rauch” wurde am Mittwochabend der Feuerwehr aus einer Wohnung an der Heuweide gemeldet. Die hauptamtliche Besatzung der Feuerwehr Gronau rückte um 19.51 Uhr aus. Am Einsatzort angekommen, stellte sich heraus, dass es in der Wohnung brannte. Mit der Stichworterhöhung auf Feuer wurde der Löschzug Gronau nachalarmiert. Der Angriffstrupp unter Atemschutz stellte fest, dass ein Standventilator brannte und Mobiliar in Brand gesetzt hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand durch Einsatz eines C-Rohres löschen. Gemeinsam mit der Eigentümerin wurden zwei Hunde aus der Wohnung gerettet. Die Einsatzstelle wurde anschließend komplett belüftet. Durch die starke Rauchentwicklung ist die Wohnung zurzeit nicht bewohnbar, so dei Feuerwehr. Brandursache und Schadenshöhe werden von der Polizei ermittelt.