Wer hat Auseinandersetzung am Samstag beobachtet?

Gronau -

Zeugen sucht die Polizei weiterhin für einen Vorfall in Gronau am vergangenen Samstag (24. August), bei dem es mehrere Verletzte gegeben hat. Die Ermittler hoffen, dadurch mehr Klarheit in die Umstände des Geschehens bringen zu können. Wie berichtet, hatte sich gegen 20.55 Uhr auf dem Berliner Platz zwischen drei Männern im Alter von 36, 39 und 40 Jahren, alle in Gronau lebend, eine Auseinandersetzung entwickelt. In deren Verlauf erlitt der 36-Jährige eine Verletzung, die nach ersten Erkenntnissen durch ein Messer herrührte. Der Mann zeigte sich danach seinerseits aggressiv gegenüber den Polizeibeamten, die nun am Berliner Platz eingetroffen waren: Als die Beamten den Sachverhalt klären wollten, attackierte der alkoholisierte 36-Jährige einen der Polizisten und verletzte ihn dabei leicht.