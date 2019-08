Schlegel war fast 42 Jahre lang im Dienst der Polizei. Seine Laufbahn begann im Oktober 1977 als Vollzugsbeamter beim Bundesgrenzschutz. Ende 1988 wechselte er zur Landespolizei NRW. Dort war er Mitglied der Einsatzhundertschaft beim Polizeipräsidium Wuppertal. Im Oktober 1991 wurde er zur Stabsstelle des Polizeipräsidiums Wuppertal versetzt.

Ab April 1993 war er für ein Jahr bei der Autobahnpolizei in Recklinghausen tätig – damit wechselte er in den Bereich des Polizeipräsidiums Münster. Nach einem Jahr wechselte er zur Polizeiautobahnstation Gescher. Von April 1996 bis März 1997 war er im Wach- und Wechseldienst bei der Polizeihauptwache in Ahaus eingesetzt, seit April 1997 in Gronau. Gestern – etwas mehr als 22 Jahre später – verabschiedete er sich.