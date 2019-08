Behörde kritisiert Unternehmen

Die Bergbauaufsicht hat Nouryon (früher Akzo Nobvel Zout) in einem Brief vorgeworfen, dass die Umsetzung von zugesagten Maßnahmen zu lange dauere. Außerdem gehe es lax mit Arbeitsschutzvorschriften um. Die Behörde fordert unter anderem, dass Nouryon unverzüglich dafür Sorge tragen müsse, „die Umweltrisiken während des Bohrens von Bohrlöchern richtig zu beherrschen“. Das Unternehmen hat inzwischen wissen lassen, dass es sich an die Vorgaben halten wird.

Im Herbst 2016 war Nouryon wegen der Probleme mit Lecks bei der Salzgewinnung unter besondere Beobachtung der Behörde gestellt worden. Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass es in den vergangenen drei Jahren zwar leichte Verbesserungen gegeben habe, es aber auf dem Gebiet von Sicherheit und Umweltschutz noch erhebliche Lücken gebe. Zu den Maßnahmen, die gut gelaufen sind, gehört, dass Nouryon eine groß angelegte Sanierung des gesamten Leitungsnetzes durchgeführt hat; die Ursachen der Lecks sind mittlerweile analysiert. Ein Risikoplan für die von Einsturz bedrohten Kavernen im Boden unterhalb von Hengelo wurde ausgearbeitet, und es gibt einen Plan, wie mit den Kavernen unterhalb des Müllentsorgers Twence umgegangen werden soll. Außerdem werde besser kommuniziert als früher.

Doch mit anderen Punkten ist die Behörde nicht zufrieden. Es scheint ihr, als ob Nouryon die instabilen Kavernen bei Hengelo nicht als problematisch empfindet. Es habe Gespräche darüber gegeben, dass das Problem zügig angegangen werden soll. Doch einen Monat danach habe eine schriftliche Bestätigung immer noch nicht vorgelegen.

Nouryon will dem Bericht des Twentsche Courant Tubantia zufolge bis zum 15. September einen Plan vorlegen, wie weitere 15 Bohrungen endgültig stillgelegt werden können. Der Betrieb will nun einen Extra-Manager einstellen, der sich um die Einhaltung des Arbeitsschutzes und der Umweltbelange kümmert.