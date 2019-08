Weltmeister Hennie Kuiper neuer Fahrradbürgermeister

Bürgermeister Onno van Veldhuizen hängte Kuiper im Enscheder Rathaus die offizielle Fahrradkette um. „Mit Hennie haben wir den besten Fahrrad-Botschafter bekommen, den wir uns nur vorstellen konnten. Er wird unsere Visitenkarte für alles, was mit dem Promoten von Radfahren in Enschede zu tun hat. Er ist jemand, dem sich alle Türen öffnen.“

Hennie Kuiper, der 1949 in Denekamp geboren wurde, gilt als Mann aus der Region, der die Sprache der hier lebenden Menschen spricht und mit Twente verwurzelt ist. „Weltmeister der Willenskraft“ wird er auch genannt. Er soll die Menschen, die sich für das Ziel Fahrradstadt einsetzten, inspirieren,

Der neue „Fietsburgemeester“ übernahm die Funktion gerne. „Ich bin darauf enorm stolz und übernehme diese Aufgabe gerne. Aber ich möchte auch jeden dazu ermuntern, sich an den Zielen der Kampagne zu beteiligen.“

Die Stadt Enschede wirbt damit, bereits eine Menge für Radfahrer zu tun. So werde in gute und sichere Radwege investiert. Auch finden Workshops für ältere Radfahrer statt, in denen der Schwerpunkt auf Sicherheit gelegt wird.

Stimmen für Enschede können bis zum 31. Oktober im Internet abgegeben werden.