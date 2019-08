Erfolgreich mit Abfall

Gronau -

„Viele fragen mich, ob ich noch Kronkorken sammele – natürlich!“ Für Erwin Aust ist es keine Frage. „Ich mache das mit voller Begeisterung.“ Wichtig ist ihm allerdings, dass die Aktion ohne die zahlreichen Unterstützer nicht funktionieren würde. Und deshalb macht er sich am 19. September (Donnerstag) auf zur Elisabeth-Schule in Steinfurt, wo Schulleiter Benedikt Oesterreich dazu eingeladen hat, sich einen eigenen Eindruck von der Einrichtung wie auch von den Gegenständen zu machen, die dank der Kronkorkenspenden beschafft wurden. „Wer an dieser Tour teilnehmen möchte, der sollte sich bei mir melden, damit wir Fahrgemeinschaften bilden können“, erklärt Erwin Aust.